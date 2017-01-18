FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda gÃ¶rev yapan polisler bakÄ±n hangi Ã¶rgÃ¼t mensubu Ã§Ä±ktÄ±

Trabzonspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ sonrasÄ±nda FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. SÃ¼mene ilÃ§esindeki kÃ¶prÃ¼ Ã¼zerinde gÃ¶revlendirilen polislerin FETÃ–'cÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te ÅŸoförün yaralanmasÄ±na raÄŸmen aracÄ± durdurmayÄ± baÅŸararak büyük faciayÄ± önlediÄŸi Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda köprü üzerinde görevli olduÄŸu belirlenen Bekçi Nurettin ÇakÄ±r'Ä±n saldÄ±rÄ± ile ilgili olarak ifadesinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yürüten ve olay yerindeki bekçiyi "görmeyen" polislerin tamamÄ± da meslekten ihraç edildi. 7'si tutuklu, biri de firarda olan 8 polis hakkÄ±ndaki soruÅŸturma da sürüyor.

SAHÄ°L YOLUNDA GEZMÄ°Åž

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yapÄ±lan soruÅŸturmada 4 çocuk babasÄ± bekçi Nurettin ÇakÄ±r'Ä±n FETÖ'cü olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Tutuklanan ÇakÄ±r'Ä±n darbe gecesi kendisinde olan Emniyet MüdürlüÄŸü'deki silah deposunun anahtarÄ±nÄ± sakladÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. ÇakÄ±r her yerde aranmasÄ±na raÄŸmen, kendisindeki anahtarÄ± karakola getirmedi. YakalandÄ±ktan sonra baÄŸlÄ± olduÄŸu polis müdürlerinin de FETÖ üyesi olduÄŸunu itiraf eden ÇakÄ±r, ifadesinde "Beni Ö.K. aramÄ±ÅŸ ama telefonu duymadÄ±m. Saat 01.30'da sala okundu. Sahilden emniyete ulaÅŸtÄ±m. Biraz dolaÅŸÄ±p eve döndüm" dedi