Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 11:31

BeÅŸiktaÅŸ Fernando Torres transferini tamamladÄ± mÄ±


Forvet arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BeÅŸiktaÅŸ, Fernando Torres'in transferi iÃ§in Atletico Madrid ile anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen, oyuncunun TÃ¼rkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsÄ±z olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

BeÅŸiktaÅŸ'ta hücum hattÄ±na yapÄ±lacak takviye konsunda çalÄ±ÅŸmalar devam ederken gündemdeki isimlerden biri olduÄŸu iddia edilen Fernando Torres için Atletico Madrid ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

"BÄ°ZE BEDAVA GELDÄ°, SÄ°ZE BEDELSÄ°Z VEREBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Habertürk'te yer alan habere göre; Fernando Torres ile ilgilendiklerini ve düÅŸük bir fiyata transfer etmek istediklerini söyleyen Orman'a Cerezo, "Bize bedava geldi. Åžu anda fazla ÅŸans da bulamÄ±yor. AlacaklarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k size bedelsiz satabiliriz. Siz oyuncuyu ikna edin yeter" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

YILLIK 2 MÄ°LYON EURO

Bu görüÅŸmede iki kulüp baÅŸkanÄ± Fernando Torres'in bedelsiz BeÅŸiktaÅŸ'a verilmesi konusunda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Torres ile görüÅŸen baÅŸkan Fikret Orman ve yönetici arkadaÅŸlarÄ± 33 yaÅŸÄ±ndaki golcüye 2 milyon Euro'ya yakÄ±n bir ücret teklif etti.

TORRES'Ä°N KARARI BEKLENÄ°YOR

Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsÄ±z olan Torres'in özellikle yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle kafasÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu belirtildi. DüÅŸünmek için zaman isteyen tecrübeli golcü, "Evet" derse Siyah-BeyazlÄ±lar, flaÅŸ bir transfere imza atacak.

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