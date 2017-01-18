EÅŸinin isteÄŸi Trabzonspor'un teklifine sÄ±cak bakmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±

EÅŸinin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek istemesi Werder Bremen'de forma giyen Aaron Hunt'un fikrini deÄŸiÅŸtirmesine sebep oldu.

Trabzonspor'un gündeminde yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Alman 10 numara Aaron Hunt ile ilgili yepyeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bild'de yer alan habere göre, Hamburg formasÄ± giyen 30 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli oyuncunun Trabzonspor'dan aldÄ±ÄŸÄ± teklife sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±, bu kararÄ± vermesindeki en önemli sebebin ise oyuncunun Türk eÅŸi Semra Polatgil'in ülkeye dönüÅŸ yapmak istemesi olduÄŸu belirtildi.