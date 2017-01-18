ÃœnlÃ¼ boksÃ¶r Jashua'nÄ±n cami fotoÄŸrafÄ±na karÅŸÄ± takipÃ§ileri Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±

ÃœnlÃ¼ BritanyalÄ± boksÃ¶r Jashua'nÄ±n camide Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¼zerine takipÃ§ileri Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±.

Son dönemde özellike Avrupa'da artan Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve nefret söylemleri bir kez daha kendisini gösterdi.BritanyalÄ± boksör, cami içerisinde çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± 'Ä°kindi namazÄ±nda kardeÅŸime katÄ±lmak harikaydÄ±' notuyla paylaÅŸtÄ±. Müslüman olmayan Joshua'yÄ± namaz kÄ±larken gören bazÄ± Ä±rkçÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± hayranlarÄ± çÄ±lgÄ±na döndü.

"ÜLKEMÄ° HEMEN TERK ET"

27 yaÅŸÄ±ndaki boksöre birçok hakaret tweeti atÄ±lÄ±rken, Terry Johnson isimli sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'den ünlü sporcuyu sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini istedi: ''Ülkemi hemen terk et, Mrs May bunu sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edin.'' Joshua'ya kÄ±zan birçok hayranÄ± artÄ±k Twitter'da kendisini takip etmeyeceklerini yazdÄ±, içlerinden biri ''ArtÄ±k seni izlemeyeceÄŸim'' dedi.

KLITCHKO Ä°LE MAÇI VAR

BazÄ±larÄ± ise boksörün aslÄ±nda uzun süredir Müslüman olduÄŸunu ancak bunu duyurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Birçok Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± ise, 29 Nisan'da UkraynalÄ± Klitchko ile maça çÄ±kacak Joshua'ya rakibini destekleyeceklerini yazdÄ±. Anthony Joshua, herhangi bir dine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak inançlara ilgi duyduÄŸunu daha önce açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.