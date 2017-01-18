Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 16:42

GenÃ§lerbirliÄŸi FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

GenÃ§lerbirliÄŸi FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

GençlerbirliÄŸi Fenerbahçe maçÄ± ile bu akÅŸam heyecan dolu bir mücadele sahne olacak. Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak iki takÄ±mda hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Türkiye KupasÄ±'nda iki takÄ±m arasÄ±nda oynanan ilk karÅŸÄ±laÅŸmada GençlerbirliÄŸi, Fenerbahçe'yi 2-1 maÄŸlup etmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkent ekibinin antrenmanÄ±na, yeni transferler Bady ve Umut Sözen de katÄ±ldÄ±. Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda bu akÅŸam sahasÄ±nda Fenerbahçe'yi aÄŸÄ±rlayacak GençlerbirliÄŸi, kupa maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

BeÅŸtepe Ä°lhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapÄ±lan antrenmana Ä±sÄ±nma koÅŸusuyla baÅŸlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalÄ±ÅŸmasÄ±na geçti. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren antrenman, taktik çalÄ±ÅŸmayla sona erdi. Yeni transferler Bady ve Umut Sözen de çalÄ±ÅŸmada yer aldÄ±. Tedavilerine devam edilen Owusu ve Selçuk Åžahin ise antrenmana katÄ±lmadÄ±.

GençlerbirliÄŸi Fenerbahçe maçÄ± saat kaçta hangi kanalda ÅŸifresiz mi yayÄ±nlanacak?

GençlerbirliÄŸi Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele a2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

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