FenerbahÃ§e deplasmandan 1 puanla ayrÄ±ldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KarÅŸÄ±laÅŸmada galip Ã§Ä±kan olmadÄ±
Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Karavaiev ve 43. dakikada Caner Koca atarken GençlerbirliÄŸi'nin gollerini 29. dakikada Serdar Gürler ve 83. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Ä°smail KöybaÅŸÄ± 26. dakikada yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek oyundan atÄ±ldÄ±.