Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 21:12

FenerbahÃ§e deplasmandan 1 puanla ayrÄ±ldÄ±

GenÃ§lerbirliÄŸi FenerbahÃ§e

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. KarÅŸÄ±laÅŸmada galip Ã§Ä±kan olmadÄ±

Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Karavaiev ve 43. dakikada Caner Koca atarken GençlerbirliÄŸi'nin gollerini 29. dakikada Serdar Gürler ve 83. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Ä°smail KöybaÅŸÄ± 26. dakikada yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek oyundan atÄ±ldÄ±.

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FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluÄŸu Ankara'da yarÄ±m kaldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5.hafta mÃ¼cadelesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e, hanelerine 1'er puan yazdÄ±rdÄ±.

beÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± D Grubu 5. haftasÄ±nda DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±


Galatasaray mali sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle zarar ettiÄŸini borsaya bildirdi

BorÃ§larla baÅŸÄ± dertte olan Galatasaray, olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ±nda kar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in borsaya bildirdi.