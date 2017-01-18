FenerbahÃ§e deplasmandan 1 puanla ayrÄ±ldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± D Grubu 5. haftasÄ±nda DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±