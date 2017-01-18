Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 21:39

BeÅŸiktaÅŸ DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

beÅŸiktaÅŸ

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± D Grubu 5. haftasÄ±nda DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 5. haftasÄ±nda DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi ile Vodafone Arena'da yarÄ±n oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas çalÄ±ÅŸmasÄ±, 5'e 2 çalÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, yarÄ±m sahada yapÄ±lan çift kale taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n saat 18.00'de Vodafone Arena'da DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi ile Ziraat Türkiye KupasÄ± maçÄ± oynayacak.

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