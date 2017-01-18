Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 21:39

Galatasaray mali sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle zarar ettiÄŸini borsaya bildirdi


BorÃ§larla baÅŸÄ± dertte olan Galatasaray, olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ±nda kar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in borsaya bildirdi.

UEFA Finansal Fair Play kurallarÄ± nedeniyle mali tablosunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Süper Lig ekibi Galatasaray, KAP açÄ±klamasÄ± yayÄ±nladÄ±. Galatasaray, Kamuoyu AydÄ±nlatma Platformu'na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamadÄ± 2015-16 döneminde zarar edildiÄŸini ve bu nedenle kar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°ÅŸte o açÄ±klama: Åžirketimiz 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi mali tablolarÄ±nda dönem zararÄ± oluÅŸmasÄ± sebebiyle kar daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmamasÄ± 18 Ocak 2017 tarihinde OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±nda onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r.

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