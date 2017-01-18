FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluÄŸu Ankara'da yarÄ±m kaldÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5.hafta mÃ¼cadelesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e, hanelerine 1'er puan yazdÄ±rdÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ± 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe GençlerbirliÄŸi'ne konuk oldu.Fenerbahçe maça Fabiano, Ä°smail, Kadir, YiÄŸithan, SavaÅŸ, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavaiev, Aatif 11'i ile baÅŸladÄ±.GençlerbirliÄŸi ise, Hopf, Halil Ä°brahim, Ahmet OÄŸuz, Luccas Claro, Kulusic, Issah, Khalili, Serdar, Scekic, Ring, AydÄ±n 11'i ile sahaya çÄ±ktÄ±.

YENÄ° TRANSFERDEN Ä°LK GOL

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 24. dakikasÄ±nda geliÅŸen Fenerbahçe ataÄŸÄ±nda sol kanattan çalÄ±mlarla ilerleyen AatÄ±f'Ä±n ortasÄ±na iyi yükselen Karavaiev Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol Karavaiev'in Fenerbahçe formasÄ± ile resmi maçlarda attÄ±ÄŸÄ± ilk gol oldu.

Ä°SMAÄ°L KIZARDI

Golden 3 dakika sonra GençlerbirliÄŸi ataÄŸÄ±nda ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan AydÄ±n Karabulut Ä°smail'in müdahalesi sonrasÄ± yerde kaldÄ±. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi ve Ä°smail KöybaÅŸÄ±'na direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± karta çok sinirlenen Ä°smail KöybaÅŸÄ± uzun süre hakeme itirazda bulundu.KazanÄ±lan penaltÄ±da topun baÅŸÄ±na geçen Serdar Gürler kaleci Fabiano ile topu farklÄ± köÅŸelere yolladÄ± ve durumu 1-1'e getirdi.

Ä°LK YARIDA FENER

Ä°lk yarÄ±nÄ±n bitimine 2 dakika kala Stoch'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸu kaleci Hopf çeldi, önüne düÅŸen topa düzgün bir vuruÅŸ yapan genç oyuncu Caner Koca Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi. Ä°lk yarÄ±da baÅŸka gol olmayÄ±nca 2-1 Fenerbahçe üstünlüÄŸü ile tamamlandÄ±.

MURÄ°QÄ° SKORU BELÄ°RLEDÄ°

Durgun geçen ikinci yarÄ±da 83. dakikada sahneye çÄ±kan Vedat Muriqi kaleci Fabiano'nun üzerinden topu aÄŸlarla buluÅŸturdu ve karÅŸÄ±laÅŸmaya 2-2'lik eÅŸitliÄŸi getirdi.Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma 2-2 sona erdiÖÄŸlen oynanan Amed Sportif - Menemen maçÄ±ndaki 2-2'lik skorla Fenerbahçe'de GençlerbirliÄŸi'de gruptan çÄ±kmayÄ± garantilemiÅŸti. GençlerbirliÄŸi bu skorla gruptan lider çÄ±ktÄ±.Bu skorlarÄ±n ardÄ±ndan GençlerbirliÄŸi puanÄ±nÄ± 14'e yükseltirken, Fenerbahçe 8'e yükseltti.