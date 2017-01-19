BeÅŸiktaÅŸ DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam saat 18.00’de Vodafone Arena’da DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi ile Ziraat Türkiye KupasÄ± maçÄ± oynayacak. BeÅŸiktaÅŸ DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi maçÄ± A2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

BeÅŸiktaÅŸ, Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 5. haftasÄ±nda DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi ile Vodafone Arena’da bu akÅŸam oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas çalÄ±ÅŸmasÄ±, 5’e 2 çalÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar, yarÄ±m sahada yapÄ±lan çift kale taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.