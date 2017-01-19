PFDK'dan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ceza yaÄŸdÄ±

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a PFDK tarafÄ±ndan ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a "Adanspor maçÄ±nÄ±n hakemine yönelik hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket ve hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda tehdit eylemi ve sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunmasÄ±ndan dolayÄ±" 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezasÄ± verdi.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, geçtiÄŸimiz günlerde de kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

PFDK'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü baÅŸkanÄ± AZÄ°Z YILDIRIM'Ä±n, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareket ve hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda tehdit eylemi ve sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, (oyçokluÄŸu) CezanÄ±n infazÄ±nÄ±n devam eden cezasÄ±nÄ±n bitimini takiben baÅŸlatÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü idarecisi ALAEDDÄ°N YILDIRIM'Ä±n, akredite olmadÄ±ÄŸÄ± halde hakem soyunma odasÄ± koridorunda yer almasÄ±, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odasÄ± koridorlarÄ±nda hakareti nedeniyle ve baÅŸkasÄ±na ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanÄ±ltmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 6 AY HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada FENERBAHÇE A.Åž. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'Ä±n, kendisine ait akreditasyon belgesini baÅŸkasÄ±na kullandÄ±rarak ilgilileri yanÄ±ltmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 2 AY HAK MAHRUMÄ°YETÄ° CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, karar verilmiÅŸtir."