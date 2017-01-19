Ana Sayfa | SPOR 19/01/2017 18:31

Barcelona Messi'nin sÃ¶zleÅŸmesini karÅŸÄ±lamak iÃ§in Turan'Ä± satacak


Barcelona, Messi'nin sÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in Arda Turan'Ä± Ã‡in'e satacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Barcelona'da Arda Turan'Ä±n takÄ±mdaki geleceÄŸi tartÄ±ÅŸma konusu olmaya devam ediyor.Son olarak Daily Mail'Ä±n verdiÄŸi habere göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya 26 Milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.Habere göre Barça, Arda Turan'Ä±n satÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek olan bu sÄ±cak para ile henüz sözleÅŸme yenilemediÄŸi Lionel Messi ile bir kez daha görüÅŸüp imzayÄ± attÄ±racak.

100 MÄ°LYON EURO'LUK KAZANÇ

Arda'yla 5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaÅŸ ücretleri toplanÄ±nca toplamda 100 milyon Euro gibi bir kazanç elde edecek. Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çÄ±kan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkÄ± saÄŸladÄ±.

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