BeÅŸiktaÅŸ 3 farkla yendi FenerbahÃ§e'yle eÅŸleÅŸti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede BeÅŸiktaÅŸ'a farklÄ± galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Beck, 33. dakikada Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti.Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 13 yaprak grubu lider bitirmeyi garantilerken, DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi 3 puanda grubun son sÄ±rasÄ±nda kaldÄ±.

QUARESMA, Ä°LK 11'DE

Åženol GüneÅŸ'in, OsmanlÄ±spor ile oynanan maçta ilk 11'de ÅŸans verdiÄŸi oyuncular arasÄ±nda sadece Ricardo Quaresma'ya kupa maçÄ±nda görev vermesi dikkati çekti. Son lig mücadelesinde oyundan alÄ±nÄ±rken tepki gösteren ancak daha sonra sosyal medya hesabÄ±ndan hatasÄ±nÄ± kabul eden Portekizli oyuncu, orta sahanÄ±n solunda görev aldÄ±.

UTKU YUVAKURAN DA BÄ°R Ä°LKÄ° YAÅžADI

MaçÄ±n ilk 11'inde sahaya çÄ±karak siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladÄ±ÄŸÄ± ancak genelde 21 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n maçlarÄ±nda görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarÄ±nda ÅŸans bulan Tolga Zengin'in yerine formayÄ± giydi. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu, forvette oynadÄ±. Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Andreas Beck, AtÄ±nç Nukan, Luis Rhodolfo ve Gökhan Ä°nler, BeÅŸiktaÅŸ'ta ÅŸans bulan diÄŸer oyuncular oldu.

Sol bekte Beck oynarken, AtÄ±nç Nukan ise savunmanÄ±n solunda forma giydi. Quaresma dÄ±ÅŸÄ±nda ligde ilk 11'de oynattÄ±ÄŸÄ± oyuncularÄ± dinlendiren GüneÅŸ, yedeklerde ise genç isimlere yer verdi. 5 yedek oyuncuyla maça çÄ±kan BeÅŸiktaÅŸ'ta Necip Uysal dÄ±ÅŸÄ±nda Hüseyin YÄ±lmaz, Fatih Aksoy, Muhammed Enes DurmuÅŸ ve Sedat Åžahintürk ilerleyen dakikalar için kenarda bekledi.

STAT BOÅž KALDI

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, takÄ±mlarÄ±nÄ±n kupa maçÄ±na fazla ilgi göstermedi. Vodafone Arena boÅŸ kalÄ±rken, mücadeleyi 2 bine yakÄ±n siyah-beyazlÄ± izledi. DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi taraftarlarÄ± da kendilerine ayrÄ±lan bölümden takÄ±mlarÄ±na destek verdi.