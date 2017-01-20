Åženol GÃ¼neÅŸ FenerbahÃ§e gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m zor bir mÃ¼cadele olacaktÄ±r dedi

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, kupadaki rakibi FenerbahÃ§e iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, kupada son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe için, "Fenerbahçe güçlü bir takÄ±m. Ä°yi hocalarÄ± ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarÄ±ÅŸta varÄ±z. Zor olacaktÄ±r" dedi.

BeÅŸiktaÅŸ, Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 5. maçÄ±nda sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi'ni 3-0 maÄŸlup etti. Mücadelenin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ, "HazÄ±rlÄ±k maçÄ± gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranÄ±nda iyi oynamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Oynamayan oyuncularÄ±n durumunu görmek bakÄ±mÄ±ndan onlar için kritikti. OyuncularÄ±m zaman zaman iyi iÅŸler yaptÄ±. Daha iyi olmalarÄ±nÄ± bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"FENERBAHÇE GÜÇLÜ BÄ°R TAKIM"

Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe hakkÄ±nda da açÄ±klamalarda bulunan GüneÅŸ, "Fenerbahçe güçlü bir takÄ±m. Ä°yi hocalarÄ± ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarÄ±ÅŸta varÄ±z. Zor olacaktÄ±r. ÖnceliÄŸimiz Alanya maçÄ± olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"MÄ°TROVÄ°C'Ä°N KALÄ°TESÄ° VAR"

Devre arasÄ±nda transfer ettikleri Matej Mitrovic için ise siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik patronu, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliÄŸi bulunuyor. TakÄ±mla bütünleÅŸmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor" diye konuÅŸtu.

"KERÄ°M, GENÇ VE ÖNÜ AÇIK BÄ°R OYUNCU"

BeÅŸiktaÅŸ'tan Ä°ngiltere'nin Birmingham takÄ±mÄ±na transfer olmasÄ± beklenen Kerim Frei'in yetenekli bir oyuncu olduÄŸunu vurgulayan GüneÅŸ, "Teknik ve hÄ±zlÄ± biri ama duygusal kÄ±rÄ±lmalarÄ± fazla olan, bu ÅŸekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardÄ±. OynamadÄ±ÄŸÄ± zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. TakÄ±mda sayÄ±sal fazlalÄ±ktan ÅŸans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. UmarÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± olur. Genç ve önü açÄ±k bir oyuncu" dedi.

Sadullah Zehir: "Oyunu çirkinleÅŸtirmeden oynadÄ±k"

DARICA GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° CEPHESÄ°

DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi Teknik Direktörü Sadullah Zehir, oyuncularÄ±nÄ±n ellerinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Oyunu çirkinleÅŸtirmeden hem ilk hem de ikici yarÄ± iki yönlü oynadÄ±k" dedi.

DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi, Ziraat Türkiye KupasÄ± D Grubu 5. maçÄ±nda deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 maÄŸlup oldu. Mücadele sonrasÄ±nda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi Teknik Direktörü Sadullah Zehir, "TakÄ±mÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan önemli maçtÄ±. Gruptaki durumuzu belliydi. Zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Oyuncular ellerinden geleni yaptÄ±lar. Oyunu çirkinleÅŸtirmeden hem ilk hem de ikici yarÄ± iki yönlü oynadÄ±k. Savunmada ve hücumda iyi iÅŸler yaptÄ±k. BulduÄŸumuz pozisyonlar vardÄ± ama olmadÄ±. Bu maçla Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda ÅŸansÄ±mÄ±z kalmadÄ±. Önümüzde Boluspor maçÄ± var. O maçÄ± kazanÄ±p, kupayÄ± en iyi ÅŸekilde bitireceÄŸiz. OyuncularÄ±mÄ± kutluyorum" ifadelerini kullandÄ±.