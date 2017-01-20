BeÅŸiktaÅŸ Quaresma ile yeniden anlaÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi sÃ¶zleÅŸme yenilemek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Quaresma ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±

7 sene sonra gelen lig ÅŸampiyonluÄŸunda büyük payÄ± bulunan ve bu sene de fÄ±rtÄ±na gibi esen Ricardo Quaresma ile yeni sözleÅŸme konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi uzun bir süredir pazarlÄ±k masasÄ±nda olduÄŸu Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± ücret konusunda ikna etti.

Buna göre Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma’nÄ±n bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. AynÄ± zamanda 33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±za puan baÅŸÄ±na 4 bin Euro verilecek. SözleÅŸme süresinin 2+1 sene olduÄŸu belirtilirken, taraflar arasÄ±nda herhangi bir pürüz kalmadÄ±.

36 YAÅžINA KADAR

Ricardo Quaresma’nÄ±n avukatÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde Ä°stanbul’a geleceÄŸi ve anlaÅŸmanÄ±n resmiyete döküleceÄŸi öÄŸrenildi. Portekizli futbolcu eÄŸer yeni konratÄ±nÄ± tamamlarsa, 36 yaÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ’a veda etmiÅŸ olacak.