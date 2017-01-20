Ana Sayfa | SPOR 20/01/2017 08:01

BeÅŸiktaÅŸ Quaresma ile yeniden anlaÅŸtÄ±

Ricardo Quaresma

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi sÃ¶zleÅŸme yenilemek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Quaresma ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±

7 sene sonra gelen lig ÅŸampiyonluÄŸunda büyük payÄ± bulunan ve bu sene de fÄ±rtÄ±na gibi esen Ricardo Quaresma ile yeni sözleÅŸme konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi uzun bir süredir pazarlÄ±k masasÄ±nda olduÄŸu Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± ücret konusunda ikna etti.

Buna göre Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma’nÄ±n bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. AynÄ± zamanda 33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±za puan baÅŸÄ±na 4 bin Euro verilecek. SözleÅŸme süresinin 2+1 sene olduÄŸu belirtilirken, taraflar arasÄ±nda herhangi bir pürüz kalmadÄ±. 

36 YAÅžINA KADAR

Ricardo Quaresma’nÄ±n avukatÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde Ä°stanbul’a geleceÄŸi ve anlaÅŸmanÄ±n resmiyete döküleceÄŸi öÄŸrenildi. Portekizli futbolcu eÄŸer yeni konratÄ±nÄ± tamamlarsa, 36 yaÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ’a veda etmiÅŸ olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Åženol GÃ¼neÅŸ

Åženol GÃ¼neÅŸ FenerbahÃ§e gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m zor bir mÃ¼cadele olacaktÄ±r dedi

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, kupadaki rakibi FenerbahÃ§e iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi

BeÅŸiktaÅŸ 3 farkla yendi FenerbahÃ§e'yle eÅŸleÅŸti

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti


Barcelona Messi'nin sÃ¶zleÅŸmesini karÅŸÄ±lamak iÃ§in Turan'Ä± satacak

Barcelona, Messi'nin sÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in Arda Turan'Ä± Ã‡in'e satacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.