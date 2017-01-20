TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonu Recep Ä°vedik 5 filminin o sahnesini kÄ±nadÄ±

TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonu Recep Ä°vedik 5 filmiyle ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bizim sayÄ±sÄ±z pehlivanlarÄ±mÄ±zÄ±n zaferlerini anlatmaya, Ã¶mrÃ¼mÃ¼zce film yapsak yine de yetmez." dedi.

Türkiye GüreÅŸ Federasyonu, Recep Ä°vedik 5 isimli filmin fragmanÄ±ndaki bazÄ± sahnelerden dolayÄ± bir kÄ±nama yazÄ±sÄ± yayÄ±nladÄ±.GüreÅŸ Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizden günümüze ulaÅŸan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreÅŸimiz her zaman milletimizin göÄŸsünü kabartmÄ±ÅŸtÄ±r. Dünyaya nam salmÄ±ÅŸ Türk pehlivanlarÄ± çoÄŸu ülkenin hayalini bile kuramadÄ±ÄŸÄ± madalyalarÄ±, kupalarÄ± ülkemize kazandÄ±rmÄ±ÅŸ dünyanÄ±n her köÅŸesinde Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± okutmuÅŸ ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± göndere çektirmiÅŸtir. Bizim sayÄ±sÄ±z pehlivanlarÄ±mÄ±zÄ±n zaferlerini anlatmaya, ömrümüzce film yapsak yine de yetmez.

"RAKÄ°BÄ°NE YAPTIÄžI EYLEMLERÄ°N GÜREÅž SPORUYLA UZAKTAN YAKINDAN HÄ°ÇBÄ°R Ä°LGÄ°SÄ° YOK"

YakÄ±n bir zamanda Brezilya'nÄ±n Rio de Janerio kentinde gerçekleÅŸen olimpiyat oyunlarÄ±nda ülkemizin kazandÄ±ÄŸÄ± 8 madalyanÄ±n 5'i yine güreÅŸçilerimiz tarafÄ±ndan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ, ülkemizin 2 kÄ±ta ötesinde Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ± okutmuÅŸ ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarihler boyunca anlatÄ±lacak bu destanÄ±n izleri ve anlÄ±k etkileri halen sürerken, geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±nlanan 'Recep Ä°vedik 5' isimli filmin fragmanÄ±nda 'Recep' karakterini oynayan ÅŸahsÄ±n güreÅŸ maçÄ±nda rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerin güreÅŸ sporu ile uzaktan yakÄ±ndan hiçbir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± uyarÄ± ile bildirmek isteriz.

"SAHNELERÄ° YA DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°N YA DA FÄ°LMDEN ÇIKARIN"

Türkiye GüreÅŸ Federasyonu olarak güreÅŸimizi ahlaktan uzak bir spormuÅŸ gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreÅŸin onuru, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ihlal edilmektedir. Toplumun, gözünde güreÅŸle ilgilenen sporcularÄ±mÄ±zÄ± küçük düÅŸüren filminizde ata sporumuz güreÅŸi ve güreÅŸçilerimizin kiÅŸilik haklarÄ± zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, filminizde yayÄ±nlanacak olan güreÅŸ ile ilgili sahnelerin sporun kuralÄ±na uygun hale getirilmesi veya yayÄ±nlanmamasÄ±, aksi halde hukuksal yollara baÅŸvurmak zorunda kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Türkiye GüreÅŸ Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapÄ±mcÄ± firmayÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmenizi isteriz."