SarÄ± lacivertliler Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±na hazÄ±rlanÄ±yor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk edecek olan FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk yarÄ±m saati basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±k tutulan antrenmanda, futbolcular koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.YaÄŸmur altÄ±nda gerçekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bölümünde ise taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.SarÄ±-lacivertli takÄ±mda sakatlÄ±ÄŸÄ± geçen DanimarkalÄ± futbolcu Simon Kjaer takÄ±mla çalÄ±ÅŸÄ±rken, Mehmet Topal özel program dahilinde sahada antrenman yaptÄ±.Tedavilerine devam edilen Volkan Åžen ve Uygar Zeybek ile aÄŸrÄ±sÄ± olan AatÄ±f Chahechouhe antrenmanda yer almadÄ±.