Ana Sayfa | SPOR 20/01/2017 14:11

SarÄ± lacivertliler Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±na hazÄ±rlanÄ±yor

fenerbahÃ§e

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk edecek olan FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk yarÄ±m saati basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±k tutulan antrenmanda, futbolcular koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.YaÄŸmur altÄ±nda gerçekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bölümünde ise taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.SarÄ±-lacivertli takÄ±mda sakatlÄ±ÄŸÄ± geçen DanimarkalÄ± futbolcu Simon Kjaer takÄ±mla çalÄ±ÅŸÄ±rken, Mehmet Topal özel program dahilinde sahada antrenman yaptÄ±.Tedavilerine devam edilen Volkan Åžen ve Uygar Zeybek ile aÄŸrÄ±sÄ± olan AatÄ±f Chahechouhe antrenmanda yer almadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BeÅŸiktaÅŸ Ricardo Quaresma ile sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi mi

BeÅŸiktaÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Ricardo ile sezon sonunda sona erecek olan sÃ¶zleÅŸmesini 2+1 yÄ±l daha uzattÄ±.

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

Emre BelÃ¶zoÄŸlu 300. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, 22 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ eski takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e ile yapacaklarÄ± mÃ¼cadelede, SÃ¼per Lig kariyerindeki 300. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak


TFF lisansÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi hakemi maÃ§larda gÃ¶revlendirdi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun resmi evrakta sahtecilikten lisansÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi hakem GÃ¶khan KÄ±zÄ±ltan'Ä± maÃ§larda gÃ¶revlendirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.