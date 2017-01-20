ÃœnlÃ¼ futbolcu Payet takÄ±mdan ayrÄ±lmak isteyince bakÄ±n taraftarlar ne yaptÄ±

Ãœlkesine dÃ¶nmek isteyen FransÄ±z futbolcu Dimitri Payet takÄ±mdan ayrÄ±lmak isteyince hem takÄ±mÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸlandÄ± hem de taraftarÄ±n gazabÄ±na uÄŸradÄ±.

TakÄ±mdan ayrÄ±lmak istediÄŸini açÄ±klayan yÄ±ldÄ±z futbolcunun aracÄ±na tuÄŸlalarla saldÄ±rdÄ±lar... Ülkesine dönmek isteyen FransÄ±z futbolcu Dimitri Payet ile kulüp ve teknik direktör Slaven Bilic arasÄ±ndaki gerginlik tehlikeli bir hâl almaya baÅŸladÄ±. EURO 2016'ya da damga vuran isimler arasÄ±nda yer alan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun arabasÄ±, dün gece evinin önünde hasar gördü.West Ham United formasÄ± giymeyi bundan böyle reddeden Payet, bir süredir Londra ekibinin U-23 takÄ±mÄ±yla idmanlara çÄ±karken, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan da dÄ±ÅŸlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

"ÇAPRAZ BAÄžLARIMI KOPARTIRIM"

Kulübünden beklediÄŸi cevabÄ± alamayan Payet, bunun üzerine rest çekerek; "Bir daha West Ham formasÄ± giymeyeceÄŸime yemin ederim. EÄŸer beni satmazsanÄ±z, çapraz baÄŸlarÄ±mÄ± kendim kopartÄ±rÄ±m" demiÅŸti... Bordo-mavili ekibin ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son maçta, Payet'in stat önündeki portresine zarar verilmemesi için kulüp tarafÄ±ndan panonun önüne özel güvenlik dikilmiÅŸti.