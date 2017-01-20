Ana Sayfa | SPOR 20/01/2017 15:16

Ä°zlemeye gittiÄŸi ralli ÅŸampiyonasÄ± hayatÄ±nÄ±n sonu oldu


DÃ¼nya Ralli ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Monte Carlo Rallisi'nde Yeni ZelandalÄ± pilot Paddon'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ buzda kaydÄ±, tribÃ¼nde oturan seyirci hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Dünya Ralli ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± olan Monte Carlo Rallisi'nde yaÅŸanan kazada, bir seyirci hayatÄ±nÄ± kaybetti.Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Yeni ZelandalÄ± pilot Hayden Paddon'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin viraj alÄ±rken buz tutan pistte kontrolünü kaybederek kaydÄ±ÄŸÄ± ve tribünde oturan bir izleyiciye çarptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

KURTARILAMADI

Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.AçÄ±klamada, kaza hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±rken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilendi.

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