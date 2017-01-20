TFF lisansÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi hakemi maÃ§larda gÃ¶revlendirdi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun resmi evrakta sahtecilikten lisansÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi hakem GÃ¶khan KÄ±zÄ±ltan'Ä± maÃ§larda gÃ¶revlendirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Resmi evrakta sahtecilikten lisansÄ± iptal edilen Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä± TFF MHK Ankara Ä°l Hakem Kurulu maçlarda görevlendirdi.Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu'nun (AFDK) 28.08.2016 tarih ve 140 sayÄ±lÄ± toplantÄ±sÄ±nda almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar ile, resmi evrakta sahtecilik yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ankara Ä°l hakemi Gökhan KÄ±zÄ±ltan'a 6 ay hak mahrumiyeti verildiÄŸi için, lisansÄ± iptal edilmiÅŸti.Ancak KÄ±zÄ±ltan'Ä±n lisansÄ± iptal edilmesine raÄŸmen, hala görev aldÄ±ÄŸÄ± farkedildi. Üç ay ceza alan baÅŸka Hakem Ä°brahim Tokmak tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgi amaçlÄ± ÅŸikayet üzerine TFF, Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä±n lisansÄ±nÄ± tekrar iptal etti.

OLAY NASIL YAÅžANDI?

Ankara Ä°l hakemi olan Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä±n lisansÄ± 28.08.2014 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu'nun (AFDK) kararÄ± ve "evrakta sahtecilik ve yanÄ±ltma eylemi" nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezasÄ± vermiÅŸti.LisansÄ± iptal edilmesine raÄŸmen, TFF'de lisansÄ± aktif hale getirilen KÄ±zÄ±ltan'a haftalÄ±k müsabaka bültenlerinde Ankara il hakem kurulu birçok maçta görev verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Kimler tarafÄ±ndan tekrar lisansÄ± aktif hale getirildiÄŸi bilinmeyen Ankara il hakemi Gökhan KÄ±zÄ±ltan'a maç verilmesi, disiplin talimatÄ±na göre mümkün deÄŸildi. Åžu anda da hakem ilgilerinde lisansÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda iptal ibaresi yer alÄ±yor.

CEZA ALAN BAÅžKA BÄ°R HAKEM UYARDI

Disiplin talimatlarÄ±nda herhangi bir nedenle Disiplin KurullarÄ± tarafÄ±ndan bir defada üç ay ve toplamda altÄ± aydan fazla süreyle cezalandÄ±rÄ±lan ve haklarÄ±ndaki ceza kararÄ± kesinleÅŸen hakem, gözlemci, mentör ve eÄŸitimcilerin lisanslarÄ± ayrÄ±ca bir karara gerek kalmaksÄ±zÄ±n iptal edilir denilmesine raÄŸmen resmi evrakta sahtecilikten 6 ay hak mahrumiyeti cezasÄ± alan ve yönetmelik gereÄŸi lisansÄ± iptal edilen hakeme 2016 yÄ±lÄ±nda tekrar görev verildiÄŸi ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu durum 3 ay ceza alan baÅŸka bir hakem tarafÄ±ndan farkediliyor ve mahkemeye taÅŸÄ±nÄ±yor.OlayÄ± farkeden hakem, TFF Merkez Hakem Kurulu'na bilgi amaçlÄ± dilekçe gönderdi. Bu geliÅŸme üzerine, KÄ±zÄ±ltan'Ä±n lisansÄ± tekrar iptal edildi. 2014'ten bu yana lisansÄ± iptal edilen Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä±n ÅŸikayetten önceki dönemde aldÄ±ÄŸÄ± maçlar ve tarihleri ÅŸöyle:

28.08.2016, U17 Ligi, Genç Kartallar - Sincan Gücü Spor (yardÄ±mcÄ± hakem),

30.08.2016, U15 Ligi, ÇayÄ±rhan Park Spor - Ank. B. Kent Kartal (hakem),

31.08.2016, U17 Ligi, Ank. Hasköy Spor - K.Yaka Ä°dmanyurdu (yardÄ±mcÄ± hakem),

31.08.2016, U17 Ligi, Ank. Seçkin Spor - KÄ±brÄ±sköyü Spor (hakem),

16.10.2016, Coca Cola GeliÅŸim Ligi, Åžentepespor-AyaÅŸspor (hakem)

LÄ°SANSI Ä°PTAL EDÄ°LEN HAKEME KÄ°M VE NASIL GÖREV VERDÄ° ?

OlayÄ± farkeden ve bilgi edinmek için müracaatta bulunan kiÅŸi, Ä°stanbul Ä°l Hakemi Ä°brahim Tokmak.Tokmak, "Benim de lisansÄ±m iptal edildiÄŸi için bu durumu kendime hem saygÄ±sÄ±zlÄ±k hem de haksÄ±zlÄ±k olarak gördüÄŸüm için MHK'ye bildirimde bulundum" ÅŸeklinde konuÅŸarak olayÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

"CEZA ALAN VE LÄ°SANSI Ä°PTAL EDÄ°LEN KÄ°ÅžÄ°NÄ°N LÄ°SANSINI KÄ°MLER AKTÄ°F HALE GETÄ°RDÄ°"

"EÄŸer böyle bir hakkÄ±m varsa ben de geri dönmek isterim" diyen Ä°brahim Tokmak ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±: "Benim anlamadÄ±ÄŸÄ±m konu ceza alan hakeme tekrar kimler tarafÄ±ndan görev verildiÄŸi. LisansÄ± iptal edilen bir hakeme nasÄ±l tekrar görev verildi ' Kim veya kimler, iptal edilen lisansÄ± tekrar aktif hale getirdi. Bahsi geçen Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä±n lisansÄ± resmi olarak iptal ise MHK bu hakemin lisansÄ±nÄ± TFF içerisinde veya var ise kurullar içerisinde kimlerin açtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitini yapÄ±p, disiplin soruÅŸturmasÄ± neden açtÄ±rmÄ±yor ' Ceza alan ve lisansÄ± iptal edilen kiÅŸinin lisansÄ±nÄ± kimler aktif hale getirdi. Bu kiÅŸiler tespit edilerek TFF savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet edecek mi? Burada çok büyük bir sorun ortaya çÄ±kÄ±yor. "LisansÄ± iptal olan Gökhan KÄ±zÄ±ltan'Ä±n yönettiÄŸi resmi, amatör müsabakalar ve okul müsabakalarÄ±nda kararlarÄ±nÄ±n geçerliliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±. Bu maçlar yeniden oynanacak mÄ±? YönettiÄŸi bu müsabakalardan hesabÄ±na TFF bütçesinden müsabaka ücreti yatÄ±rÄ±ldÄ± mÄ±? Bu haksÄ±z kazançlar ve lisanssÄ±z bir hakemin yönettiÄŸi maçlar ne olacak, merak ediyorum"