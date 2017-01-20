Emre BelÃ¶zoÄŸlu 300. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kÄ±yor

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, 22 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ eski takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e ile yapacaklarÄ± mÃ¼cadelede, SÃ¼per Lig kariyerindeki 300. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaÅŸÄ±ndaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'de 38 olmak üzere bugüne dek 299 maçta görev yaptÄ±. Emre, sarÄ±-lacivertli takÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.

Tecrübeli futbolcu ligde Galatasaray formasÄ±yla 14, Fenerbahçe kariyerinde 26 ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'de 6 olmak üzere toplam 46 gole imzasÄ±nÄ± attÄ±.

Profesyonel kariyeri Galatasaray'da baÅŸlayan Emre, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 1996-1997 sezonunun 33. haftasÄ±nda, Ankaragücü'ne karÅŸÄ± son 18 dakikada Tugay KerimoÄŸlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk resmi maçÄ±na çÄ±ktÄ±.

Süper Lig'de 5 sezon Galatasaray ve 7 sezon Fenerbahçe formasÄ± giyen Emre, son iki sezondur Medipol BaÅŸakÅŸehir'in baÅŸarÄ±sÄ± için ter döküyor.Spor Toto Süper Lig'deki 14. sezonunda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile ÅŸampiyonluk mücadelesi veren deneyimli futbolcu, Türkiye'de 4'ü Galatasaray, 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 6 lig ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±.