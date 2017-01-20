BeÅŸiktaÅŸ Ricardo Quaresma ile sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi mi

BeÅŸiktaÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Ricardo ile sezon sonunda sona erecek olan sÃ¶zleÅŸmesini 2+1 yÄ±l daha uzattÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, sezon sonunda sözleÅŸmesi sona erecek Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile 2+1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸtÄ±, yÄ±llÄ±k maaÅŸÄ±nÄ± 400 bin Euro arttÄ±rdÄ±.Spor Toto Süper Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren BeÅŸiktaÅŸ'ta sezon sonunda sözleÅŸmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma ile 2+1 yÄ±llÄ±k yeni anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Fanatik'te yer alan habere göre; Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma'nÄ±n bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. AynÄ± zamanda 33 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±za puan baÅŸÄ±na 4 bin Euro verilecek. SözleÅŸme süresinin 2+1 sene olduÄŸu belirtilirken, taraflar arasÄ±nda herhangi bir pürüz kalmadÄ±.

36 YAÅžINA KADAR

Ricardo Quaresma'nÄ±n avukatÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde Ä°stanbul'a geleceÄŸi ve anlaÅŸmanÄ±n resmiyete döküleceÄŸi öÄŸrenildi. Portekizli futbolcu eÄŸer yeni konratÄ±nÄ± tamamlarsa, 36 yaÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a veda etmiÅŸ olacak.