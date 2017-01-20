Kardemir KarabÃ¼kspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray rakibi Kardemir KarabÃ¼kspor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Kardemir Karabükspor ile 18. kez karÅŸÄ±laÅŸacak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda yarÄ±n saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyetle 3. sÄ±rada yer alÄ±rken, Karabükspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 maÄŸlubiyetle 11. sÄ±rada bulunuyor.