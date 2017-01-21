Milan Deulofeu'yu ilk Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ± sonra paylaÅŸÄ±mÄ± sildi

Milan, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°talyan ekibi Ã§Ä±kan problem nedeniyle 2 saat geÃ§meden tweeti sildi.

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan, Ä°ngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak 2 saat sonra Ä°talyan kulübü attÄ±ÄŸÄ± tweeti sildi.Transferin Milan cephesi tarafÄ±ndan açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sky Sports UK, Everton'Ä±n Deulofeu transferine onay vermediÄŸini iddia etti. Bu iddianÄ±n üzerinden henüz 2 saat geçmeden Çizme ekibi sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± sildi. Transferde pürüzlerin olduÄŸu ve henüz netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BARCELONA'DA YETÄ°ÅžTÄ°

Kulübün sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Barcelona altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen 22 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Deulofeu transferindeki belirsizliklerin kulüplerden yapÄ±lacak resmi açÄ±klama ile netlik kazanmasÄ± bekleniyor.