Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 10:48

Milan Deulofeu'yu ilk Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ± sonra paylaÅŸÄ±mÄ± sildi


Milan, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°talyan ekibi Ã§Ä±kan problem nedeniyle 2 saat geÃ§meden tweeti sildi.

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan, Ä°ngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak 2 saat sonra Ä°talyan kulübü attÄ±ÄŸÄ± tweeti sildi.Transferin Milan cephesi tarafÄ±ndan açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sky Sports UK, Everton'Ä±n Deulofeu transferine onay vermediÄŸini iddia etti. Bu iddianÄ±n üzerinden henüz 2 saat geçmeden Çizme ekibi sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± sildi. Transferde pürüzlerin olduÄŸu ve henüz netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BARCELONA'DA YETÄ°ÅžTÄ°

Kulübün sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Barcelona altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen 22 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Deulofeu transferindeki belirsizliklerin kulüplerden yapÄ±lacak resmi açÄ±klama ile netlik kazanmasÄ± bekleniyor.

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Trabzonspor Martin Caceres hakkÄ±nda resmi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Trabzonspor'un olay olan transferi Martin Caceres iÃ§in bordo-mavililer, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n daveti Ã¼zerine Ä°stanbul'a gelen ve BaÅŸkanÄ±mÄ±z Muharrem Usta ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Martin Caceres'le talep ettiÄŸi Ã¼cretin yÃ¼ksek bulunmasÄ± nedeniyle resmi transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye aÃ§Ä±klamada bulundu.


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