Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 10:53

Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n ikinci yarÄ± hedefi


77 puanla 4. yÄ±ldÄ±zÄ± alan Galatasaray, bu sezonda 41 puan toplamayarak sezon sonunda yine aynÄ± puanla ÅŸampiyon olmak istiyor.

Ligde zirvenin sadece 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink ÅŸampiyonluk için kaÄŸÄ±dÄ± kalemi eline aldÄ±. 17 hafta sonunda 36 puana ulaÅŸan Riekerink'e göre; sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon olmasÄ± için ikinci yarÄ±da 41 puan toplamasÄ± gerek...

17 HAFTADA MÄ°NÄ°MUM 12 GALÄ°BÄ°YET

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± derbileri TT Arena'da oynamayÄ± avantaj gören HollandalÄ± hoca, 17 haftalÄ±k periyotta minimum 12 galibiyet hedefi ortaya koydu. 77 puanÄ±n ÅŸampiyonluk için yeterli olacaÄŸÄ±na inanan Riekerink, 4. yÄ±ldÄ±zÄ±n takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2014/2015 sezonunun 77 puanla tamamlanmasÄ±nÄ± dikkate aldÄ±. Galatasaray'Ä±n teknik patronu Konya'dan sonra Karabük deplasmanÄ±ndan da galibiyetle dönülmesi halinde zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda psikolojik üstünlüÄŸü ele geçireceklerine inanÄ±yor.

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