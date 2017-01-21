Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 11:04

Roberto Carlos Alanyaspor'un teklifine ne dedi


Bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e'de oynayan ardÄ±ndan Real Madrid'e transfer edilen Roberto Carlos, Alanyaspor'dan gelen teklifine olumsuz cevap verdi.

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik adamlÄ±k kariyerindeki ilk macerasÄ±nÄ± da Sivasspor ile yaÅŸayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'un baÅŸÄ±na geçeceÄŸi ÅŸeklinde çÄ±kan haberlere açÄ±klÄ±k getirdi.

"REAL MADRID'LE SÖZLEÅžMEMÄ° TAMAMLAMAK ZORUNDAYIM"

BrezilyalÄ± teknik adam, "Evet teklif geldi. Bana teklif getirdiler. Fakat, kabul etmem mümkün deÄŸildi. AslÄ±na bakarsanÄ±z teklifin niteliÄŸiyle ilgili hiçbir sorun da yoktu. Yani iyi bir teklif verdiler. Real Madrid ile 5 yÄ±l daha kontratÄ±m var. Ve bunu tamamlamak zorundayÄ±m. AmacÄ±m öncelikle Madrid'de iyi iÅŸler yapmak. AyrÄ±ca, bitirmem gereken bir kurs var. Åžu anda antrenörlük kursunun birinci seviyesindeyim. Tamamlamama 6 ay kaldÄ±. 6 ay sonra birinci seviyeyi tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

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