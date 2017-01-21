Beyin kanamasÄ± geÃ§iren Ä°lhan Cavcav'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum

GenÃ§lerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, beyin kanamasÄ± geÃ§irmesi Ã¼zerine ameliyata alÄ±ndÄ±. Tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda devam ettiÄŸi sÃ¶ylenen Cavcav'Ä±n durumunun ciddi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Uzun süredir ciddi saÄŸlÄ±k problemleri ile mücadele eden GençlerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanamasÄ± geçirdi. Güven Hastanesi'nde ameliyata alÄ±nan Ä°lhan Cavcav'Ä±n tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda sürdüÄŸü öÄŸrenildi.
DURUMU CÄ°DDÄ°
Ä°lhan Cavcav'Ä±n durumunun ciddi olduÄŸu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduÄŸu bildirildi. GeliÅŸmeler üzerine GençlerbirliÄŸi'nin Gaziantep maçÄ± öncesi bugün tesislerinde yapacaÄŸÄ± son antrenmanÄ±n da ertelendiÄŸi öÄŸrenildi.