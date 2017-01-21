Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 11:11

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren Ä°lhan Cavcav'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum


GenÃ§lerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, beyin kanamasÄ± geÃ§irmesi Ã¼zerine ameliyata alÄ±ndÄ±. Tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda devam ettiÄŸi sÃ¶ylenen Cavcav'Ä±n durumunun ciddi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Uzun süredir ciddi saÄŸlÄ±k problemleri ile mücadele eden GençlerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, sabah saatlerinde beyin kanamasÄ± geçirdi. Güven Hastanesi'nde ameliyata alÄ±nan Ä°lhan Cavcav'Ä±n tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

DURUMU CÄ°DDÄ°

Ä°lhan Cavcav'Ä±n durumunun ciddi olduÄŸu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesinde olduÄŸu bildirildi. GeliÅŸmeler üzerine GençlerbirliÄŸi'nin Gaziantep maçÄ± öncesi bugün tesislerinde yapacaÄŸÄ± son antrenmanÄ±n da ertelendiÄŸi öÄŸrenildi.

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