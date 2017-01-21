Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 11:16

Eski GalatasaraylÄ± futbolcu Hamit AltÄ±ntop Rize yolcusu


Galatasaray'da top koÅŸturan Hamit AltÄ±ntop, Ã‡aykur Rize ile anlaÅŸtÄ±.

Çaykur Rizespor bir süredir görüÅŸme halinde olduÄŸu Hamit AltÄ±ntop ile anlaÅŸmaya vardÄ±. Galatasaray'dan ayrÄ±lan 34 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusunun eÅŸi doÄŸum yapacaÄŸÄ± için anlaÅŸmanÄ±n önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

850 BÄ°N EURO ALMIÅžTI

Hamit AltÄ±ntop Galatasaray formasÄ±yla ilk yarÄ±da ligde 4 maçta ÅŸansÄ± bulurken, Türkiye KupasÄ±'nda ise 5 karÅŸÄ±laÅŸmada görev yapÄ±p, 1 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±z futbolcu Galatasaray'dan sözleÅŸme fesih bedeli olarak 850 bin Euro almÄ±ÅŸtÄ±. Rizespor'un vereceÄŸi ücretin bu rakamdan düÅŸeceÄŸi öÄŸrenildi.

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