DÃ¼nyanÄ±n en iyi hakemi FIFA Hakem Komitesi BaÅŸkanÄ± oldu

UEFA Hakem Komitesi'nde gÃ¶rev yapan Collina, FIFA Hakem Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na getirildi.
Ä°talya Futbol Federasyonunun (FIGC) internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, UEFA Hakem Komitesi'nde görev yapan 56 yaÅŸÄ±ndaki Collina'nÄ±n FIFA Hakem Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na getirildiÄŸi bildirildi. UluslararasÄ± Futbol Tarihi ve Ä°statistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafÄ±ndan 1998-2003 yÄ±llarÄ±nda üst üste 6 kez "dünyanÄ±n en iyi hakemi" unvanÄ±na layÄ±k görülen Collina, 1988-2005 yÄ±llarÄ±nda düdük çalmÄ±ÅŸtÄ±.