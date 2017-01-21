Trabzonspor Martin Caceres hakkÄ±nda resmi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Trabzonspor'un olay olan transferi Martin Caceres iÃ§in bordo-mavililer, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n daveti Ã¼zerine Ä°stanbul'a gelen ve BaÅŸkanÄ±mÄ±z Muharrem Usta ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Martin Caceres'le talep ettiÄŸi Ã¼cretin yÃ¼ksek bulunmasÄ± nedeniyle resmi transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye aÃ§Ä±klamada bulundu.

Trabzonspor'a transferi yÄ±lan hikayesine dönen UruguaylÄ± savunma oyuncusu Martin Caceres ile ilgili bordo mavililerden resmi açÄ±klama geldi. YapÄ±lan açÄ±klamada Caceres ile görüÅŸmelerin olumsuz sona erdiÄŸini belirten bordo mavililer, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"RESMÄ° GÖRÜÅžMELERE BAÅžLAYAMADIK"

"Son günlerde spor kamuoyunu meÅŸgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan UruguaylÄ± futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açÄ±klama yapma gereÄŸi duyulmuÅŸtur. Kulübümüzün daveti üzerine Ä°stanbul'a gelen ve BaÅŸkanÄ±mÄ±z Muharrem Usta ile görüÅŸme gerçekleÅŸtiren Martin Caceres'le talep ettiÄŸi ücretin yüksek bulunmasÄ± nedeniyle resmi transfer görüÅŸmelerine baÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüÅŸme sonrasÄ± taraflar el sÄ±kÄ±ÅŸarak masadan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."