Ana Sayfa | SPOR 21/01/2017 20:08

KarabÃ¼k Galatasaray'Ä± ezdi geÃ§ti


Galatasaray, KarabÃ¼k deplasmanÄ±nda 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 maÄŸlup oldu.Dr.Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'Ä±n golünü 15. dakikada Yasin Öztekin atarken ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltÄ±dan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar DeliktaÅŸ kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan Kardemir Karabükspor puanÄ±nÄ± 24'e yükseltirken zirve mücadelesi veren Galatasaray 36 puanda kaldÄ±.

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