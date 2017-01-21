KarabÃ¼k Galatasaray'Ä± ezdi geÃ§ti

Galatasaray, KarabÃ¼k deplasmanÄ±nda 2-1 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 maÄŸlup oldu.Dr.Necmettin ÅžeyhoÄŸlu StadÄ±'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'Ä±n golünü 15. dakikada Yasin Öztekin atarken ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltÄ±dan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar DeliktaÅŸ kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan Kardemir Karabükspor puanÄ±nÄ± 24'e yükseltirken zirve mücadelesi veren Galatasaray 36 puanda kaldÄ±.