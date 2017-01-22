Ana Sayfa | SPOR 22/01/2017 07:44

Chapecoense takÄ±mÄ± faciadan sonra ilk kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±

Chapecoense

Kolombiya'da meydana gelen uÃ§ak kazasÄ±nda 19 futbolcusunu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±

Chapecoense, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Serie A'nÄ±n son ÅŸampiyonu Palmeiras ile 2-2 berabere kaldÄ±.Kazadan yaralÄ± olarak kurtulan futbolcular Helio Neto ve Alan Ruschel ile ayaÄŸÄ±nÄ± kaybeden yedek kaleci Jackson Follmann'a, maç öncesinde sahada düzenlenen törenle Sudamericana KupasÄ± ve madalyalarÄ± takdim edildi. Follmann ve Ruschel'Ä±n gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±ÄŸÄ± törende, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na da madalya verildi.Chapeco kentindeki Conda Arena'da oynanan ve yaklaÅŸÄ±k 20 bin taraftarÄ±n takip ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada Chapecoense'nin gollerini Amaral ile Douglas Grolli kaydetti. Palmeiras'Ä±n gollerini ise Raphael Veiga ile Vitinho attÄ±.Mücadelenin 71. dakikasÄ±nda, uçak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 71 kiÅŸinin anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

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