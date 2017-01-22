FenerbahÃ§e Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Trabzonspor'un olay olan transferi Martin Caceres iÃ§in bordo-mavililer, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n daveti Ã¼zerine Ä°stanbul'a gelen ve BaÅŸkanÄ±mÄ±z Muharrem Usta ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiren Martin Caceres'le talep ettiÄŸi Ã¼cretin yÃ¼ksek bulunmasÄ± nedeniyle resmi transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r." diye aÃ§Ä±klamada bulundu.