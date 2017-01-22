Ana Sayfa | SPOR 22/01/2017 09:47

FenerbahÃ§e Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Medipol BaÅŸakÅŸehir

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Medipol BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e'ye konuk oluyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda yarÄ±n lider Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk edecek. Medipol BaÅŸakÅŸehir, Fenerbahçe'yi yenerek rahat nefes almak istiyor. Peki Fenerbahçe - Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ± hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Pazar günü Ülker StadÄ±'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadelede hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m düdük çalacak. ÇekiÅŸmeli geçecek olan maç beIN Sports (eski adÄ±yla Lig TV) kanalÄ±ndan izlenebilecek.

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Chapecoense

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