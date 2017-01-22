TÃ¼rk futbolunu yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼m Ä°lhan Cavcav hayatÄ±nÄ± kaybetti

GenÃ§lerbirliÄŸi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav, beyin kanamasÄ± teÅŸhisiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede 81 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti

Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düÅŸmüÅŸ, kolunu ve kafasÄ±nÄ± çarpmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±m ünitesine alÄ±nan duayen baÅŸkan, makinaya baÄŸlÄ± olarak yaÅŸatÄ±lÄ±yordu. Bu sabah durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Cavcav'Ä±n kalbinin durduÄŸu ve yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Güven Hastanesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Cavcav'Ä±n dün saat 06.30'da hastaneye getirildiÄŸi ve tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±larak, "SayÄ±n Ä°lhan Cavcav'Ä± bugün saat 11.00 itibarÄ±yla kaybetmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Ailesine ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk futbolu yasta

Gün içinde yapÄ±lan bilgilendirmede, Cavcav'Ä±n ani bilinç kaybÄ± nedeniyle acil servise getirildiÄŸi ancak bu sÄ±rada solunumunun durduÄŸu ve bu nedenle solunum destek cihazÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ±, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±, kronik böbrek yetmezliÄŸi bulunan Cavcav'Ä±n yapÄ±lan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi saptanmÄ±ÅŸ ve Cavcav yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Cavcav'Ä±n cenazesi salÄ± günü topraÄŸa verilecek

GençlerbirliÄŸi Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav'Ä±n cenazesi, 24 Ocak SalÄ± günü topraÄŸa verilecek.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Cavcav için önce kulüp tesislerinde bir anma töreni düzenlenecek. Duayen baÅŸkanÄ±n cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi'ne getirilecek ve öÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cebeci Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek.

Bakan KÄ±lÄ±ç'tan Cavcav için taziye mesajÄ±

Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, Cavcav'Ä±n vefatÄ±nÄ± büyük bir üzüntüyle öÄŸrendiÄŸini belirttiÄŸi, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yÄ±lÄ±ndan beri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± GençlerbirliÄŸi Kulübüne ömrünü adayan Ä°lhan Cavcav'Ä±n vefatÄ±nÄ± büyük bir üzüntüyle öÄŸrendim. HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son anÄ±na kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalÄ±ÅŸkan tutumuyla spor camiasÄ±nda efsane olarak anÄ±lan Cavcav'Ä±n emekleri ve katkÄ±larÄ± daima saygÄ± ve minnetle anÄ±lacaktÄ±r. Kulüpler BirliÄŸi Onursal BaÅŸkanÄ± da olan merhum Ä°lhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, GençlerbirliÄŸi ve futbol camiamÄ±za baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, taziye mesajÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, mesajÄ±nda "Türk futbolunun geliÅŸimine büyük katkÄ±larÄ± olan Ä°lhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve GençlerbirliÄŸi Kulübüne baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." ifadesine yer verdi.