Gaziantepspor-GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± ile ilgili flaÅŸ karar

GenÃ§lerbirliÄŸi KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Gaziantepspor-GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ileri bir tarihe ertelendi

GençlerbirliÄŸi Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav'Ä±n vefatÄ± nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanmasÄ± gereken Gaziantepspor-GençlerbirliÄŸi maçÄ± ile Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'taki Ä°stanbulspor-Hacettepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ileri bir tarihe ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler BirliÄŸi Onursal BaÅŸkanÄ± ve GençlerbirliÄŸi Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav anÄ±sÄ±na 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcularÄ± maçlarda siyah kol bandÄ± ile sahaya çÄ±kabilecek. AyrÄ±ca, Gaziantepspor-GençlerbirliÄŸi ve Ä°stanbulspor-Hacettepespor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.