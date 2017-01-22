Kenan SofuoÄŸlu'ndan kÃ¶tÃ¼ haber geldi

DÃ¼nya Motosiklet Åžampiyonu Kenan SofuoÄŸlu, antrenman yaparken saÄŸ elinin bileÄŸini kÄ±rdÄ±

Dünya Motosiklet Åžampiyonu Kenan SofuoÄŸlu, antrenman yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada geçirdiÄŸi kaza sonrasÄ± saÄŸ el bileÄŸini kÄ±rdÄ±.Dünya Motosiklet Åžampiyonu Kenan SofuoÄŸlu, Ä°talya'da yaptÄ±ÄŸÄ± antrenman sÄ±rasÄ±nda kaza yaptÄ±. Kaza sonrasÄ± SofuoÄŸlu'nun saÄŸ el bileÄŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. SofuoÄŸlu'nun sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸrafta, "Kenan SofuoÄŸlu bugün antrenmanda kaza yaptÄ± ve saÄŸ bileÄŸinde kÄ±rÄ±k var. Ä°talya'daki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacaÄŸÄ± belli olacak" denildi.