BeÅŸiktaÅŸ kafilesine taraftar ÅŸoku

Aytemiiz Alanyaspor ile mÃ¼cadele edecek olan BeÅŸiktaÅŸ Alanya'ya gittiÄŸinde taraftarÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±landÄ±

Alanya'ya gelen BeÅŸiktaÅŸ kafilesi, kendilerini karÅŸÄ±lamaya gelen siyah-beyazlÄ± taraftarlarÄ± selamlamayÄ±nca, taraftarlarÄ±n protestoyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Aytemiz Alanyaspor ile yarÄ±n saat 20.00'da Alanya Oba Stadyumu'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ Spor Kulübü, saat 17.05'de GazipaÅŸa Alanya HavalimanÄ±'na geldi. TakÄ±mÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için havalimanÄ±na gelen yaklaÅŸÄ±k 500 taraftar, futbolcularÄ± görmek için uzuca bir süre bekledi. Türk Hava YollarÄ±'na ait özel uçakla havalimana gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarÄ± selamlamadan uçaÄŸÄ±n önüne kadar yaklaÅŸtÄ±rÄ±lan otobüse binip havalimanÄ±dan ayrÄ±lmak isteyince taraftar çÄ±lgÄ±na döndü. HavalimanÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda otobüsün önünü kesen taraftarlar "Futbolcular inecek, bu taraftar görecek" ÅŸeklinde slogan attÄ±. Otobüsün önünde oturan Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ'in otobüsün arkasÄ±na geçmesi ve taraftara bir açÄ±klama yapÄ±lmamasÄ± taraftarlarÄ± daha da kÄ±zdÄ±rdÄ±. BeÅŸiktaÅŸ sevgisi nedeniyle iÅŸlerini güçlerini bÄ±rakarak takÄ±mlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya geldiklerini söyleyen taraftarlar "YazÄ±klar olsun" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren bekleme sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ünü futbolcusu Quaresma otobüsün camÄ±ndan el salladÄ±. Bunu yeterli görmeyen taraftar takÄ±mÄ±nÄ± yuhalamaya baÅŸladÄ±. Taraftarla daha sonra otobüsün önünden ayrÄ±larak daÄŸÄ±ldÄ±.HavalimanÄ± Emniyet MüdürlüÄŸü'nün gerekli önlemleri almamasÄ± da taraftarÄ±n tepkisini çekti.