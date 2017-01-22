FenerbahÃ§eli stoper Kjaer takÄ±mdaki geleceÄŸi hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

FenerbahÃ§e'nin DanimarkalÄ± stoperi Simon Kjaer son dÃ¶nemlerde hakkÄ±nda Ã§Ä±kan transfer haberlerine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir’i 1-0 yenen Fenerbahçe’de Simon Kjaer, maç sonunda galibiyeti yorumladÄ±.

SakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda takÄ±ma dönen DanimarkalÄ± stoper ÅŸöyle konuÅŸtu;

“YapmamÄ±z gerekeni yaptÄ±k. Bu akÅŸam sahadan kesinlikle 3 puanla ayrÄ±lmak istiyorduk. Ligin hala yukarÄ±sÄ±ndayÄ±z. Bu iÅŸin bir bahanesi yok. Profesyonelce iyi bir iÅŸ çÄ±kardÄ±. Daha fazla da gol atabilirdik ama 1-0’lÄ±k galibiyet de güzel.”

Transfer döneminde adÄ± Chelsea ile anÄ±lan Kjaer, yaÅŸananlarÄ±n sorulmasÄ± üzerine ise, “Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur bunlar” dedi.