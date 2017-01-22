RÄ±dvan Dilmen FenerbahÃ§e galibiyetinin ardÄ±ndan sert Ã§Ä±ktÄ±

NTV Spor yorumcusu RÄ±dvan Dilmen, FenerbahÃ§e ile Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

RÄ±dvan Dilmen'in açÄ±klamalarÄ±;

"Ä°ki takÄ±m da mücadele etti. HÄ±zlÄ± maç oldu. Pozisyon azdÄ±. KÄ±sÄ±r maç oldu. 34 haftalÄ±k periyotta, 4 hafta söyleyebilirim ÅŸampiyonluÄŸa oynayan takÄ±mlar için. Bazen mücadele ile kazanÄ±rsÄ±n, kritik maçlar vardÄ±r. Olmazsa, olmaz maçlarÄ± vardÄ±r. Bu maç Fenerbahçe için öyleydi. Yenilseydi, kopardÄ± yarÄ±ÅŸtan. Üstte kredisi olmayan tek takÄ±m Fenerbahçe’ydi, ÅŸimdi Galatasaray’da var. BaÅŸakÅŸehir’in kredisi vardÄ± ilk kez yenildi çünkü. Haftaya Fenerbahçe’nin Kayseri’de de bundan sonra da kaybetmemesi lazÄ±m. Bu telaÅŸ da yaratÄ±yor. 500 milyon dolarlÄ±k bir lig var deniyor artÄ± KDV’si de var. Demek ki yayÄ±n gelirleriyle Avrupa’nÄ±n 5. Ligi’yiz. Hiç bu ligi bilmeyen biri geliyor, bir tanesi 20 hafta yenilmemiÅŸ.

Bir tanesi de yÄ±ldÄ±zlarÄ± olan bir sürü ÅŸampiyonluÄŸu, kupasÄ± olan takÄ±m, bir tarafta da çok maç yöneten tecrübeli bir hakem var. Aranan maç bulunmuÅŸ. BakÄ±yoruz mücadele var, ama takÄ±mlar kötü, hakemler kötü. Bu nasÄ±l lig diye anlatÄ±r. Ne biçim lig, nasÄ±l para yapar bu lig” der bu tabloyu gören. Oyun kalitesi yok, bireysel kalite biraz. Bugün Lens’i hiç beÄŸenmedim. Hiç zorlamadÄ±. Åžener ve Hasan Ali’yi çok beÄŸendim. Bir de Josef. Lens’e uygun bir maçtÄ±, geniÅŸ alan var ama kötüydü. Visca çÄ±ktÄ±, Cengiz çÄ±ktÄ±, Fenerbahçe’nin iki beki de sahadaydÄ±. Topla giderken her an hata yapacak ya da sonuçlandÄ±racak Alper var. Fernandao var aÄŸÄ±r. O zaman Lens’in etkinliÄŸine kalÄ±yorsunuz. Bugün kötü oynayÄ±nca, savunmada pozisyon vermeyince iÅŸi bitirdiler.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k BaÅŸakÅŸehir fazla pozisyon vermedi ama bu hafta pozisyon üretememeleri de düÅŸündürücü. Fenerbahçe’nin maçÄ± kazanmasÄ± normal mi, KadÄ±köy’de normal. Bugün berbat bir maç oldu, berbat bir hakem de vardÄ±. Kahvede bu maçÄ± seyredenler de okey oynarken, kÄ±rmÄ±zÄ± 12’li attÄ±m diyor ekrana bakmÄ±yor ve bir ÅŸey kaybetmiyor. Dün Cüneyt ÇakÄ±r, bugün Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yönetimi... Twitter'da manyak ettiler artÄ±k insanlarÄ±...