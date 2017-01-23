Ana Sayfa | SPOR 23/01/2017 07:22

Trabzonspor yeni evine kavuÅŸuyor

trabzonspor

Trabzonspor 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ Gaziantepspor'u yeni evinde aÄŸÄ±rlayacak

Trabzonspor, yeni stadÄ±ndaki ilk maçÄ±nÄ± 29 Ocak Pazar günü oynayacak. Rakipse Gaziantepspor.Konuyla ilgili bordo mavili kulüpten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Heyecan ve özlemle beklediÄŸimiz gün geldi. TakÄ±mÄ±mÄ±z taraftarlarÄ±mÄ±zla Åženol GüneÅŸ Kompleksindeki yeni stadyumumuzda buluÅŸuyor. Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçÄ±nÄ± 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karÅŸÄ± oynayacak. Bu tarihi karÅŸÄ±laÅŸmaya tanÄ±klÄ±k etmek üzere tüm taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± tribünlerimize davet ediyoruz. TakÄ±mÄ±mÄ±z H Grubunda devam eden kupa mücadelesinde ise Atiker Konyaspor'u 26 Ocak günü Avni Aker'de aÄŸÄ±rlayacak. KâÄŸÄ±t bilet uygulamasÄ±nÄ±n geçerli olacaÄŸÄ± Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Avni Aker'de oynanan son resmi maç olacak" denildi.

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