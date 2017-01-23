SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimden Podolski Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Galatasaray'Ä±n Alman yÄ±ldÄ±zÄ± Podolski ile sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim bugÃ¼n masaya oturacak

Galatasaray'da yeni hafta Lukas Podolski’nin durumunun görüÅŸüleceÄŸi toplantÄ± ile baÅŸlÄ±yor. Alman oyuncuya Japonya’dan Vissel Kobe takÄ±mÄ±ndan teklif artÄ±k herkesin bildiÄŸi bir gerçek. Japon ekibi ile menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile görüÅŸmelerini sürdüren Poldi’nin her fÄ±rsatta “G.Saray’da mutluyum ancak orada kazandÄ±ÄŸÄ±m (YÄ±llÄ±k 3 milyon euro) ücretin 2-3 katÄ± bir teklif gelirse kabul ederim” sözleri Japonlar’Ä±n da rakamÄ± yükseltmesine neden oldu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp ise 2 sezon daha mukavelesi bulunan Poldi için 7 milyon Euro’dan kapÄ±yÄ± açÄ±yor. Bugün yönetim, Podolski ve oyuncunun menajeri Nassim Touihri ile yapÄ±lacak görüÅŸmede oyuncunun da kaderi belli olacak. Ä°dareciler artÄ±k bu transfer belirsizliÄŸinin bir an önce son bulmasÄ±nÄ± istiyor. Yönetimin, Podolski ve menajerine “Ya bu hafta bu iÅŸi sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±n ya da sonsuza dek kapatÄ±n. Bu zamandan sonra artÄ±k yerini doldurmamÄ±z zor, son kararÄ±nÄ±zÄ± verin” diyeceÄŸi öÄŸrenilirken son karar da Alman yÄ±ldÄ±zÄ±n olacak.