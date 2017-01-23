Futbolcu Ryan Mason'Ä±n Chelsea maÃ§Ä±nda kafatasÄ± Ã§atladÄ±

Ä°ngiltere Premier Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Hull Cityâ€™nin orta saha oyuncusu Ryan Masonâ€™Ä±n kafatasÄ± Ã§atladÄ±
Ä°ngiltere Premier Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Hull City’nin deplasmanda Chelsea ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçta, konuk ekibin orta saha oyuncusu Ryan Mason, 14. dakikada Gary Cahill ile çarpÄ±ÅŸarak yerde kaldÄ±.
Saha içinde 8 dk. süren tedavinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Mason’Ä±n kafatasÄ±nda çatlak oluÅŸtuÄŸu ve ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Hull City kulübü, Mason’Ä±n St Mary’s hastanesinde ameliyat edildiÄŸini ve durumunun stabil olduÄŸunu bildirdi.