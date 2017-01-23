Aytemiz Alanyaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda bu akÅŸam Aytemiz Alanyaspor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda bu akÅŸam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Aytemiz Alanyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 20.00'de BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligin geride kalan 17 haftasÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± 38 puanla zirve iddiasÄ±nÄ± sürdüren siyah-beyazlÄ± takÄ±m, son 2 haftada yakaladÄ±ÄŸÄ± galibiyet serisini sürdürmeye çalÄ±ÅŸacak. 15. haftada KasÄ±mpaÅŸa'ya deplasmanda 2-1 maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ, sonraki 2 maçta Gaziantepspor'u 1-0 ve OsmanlÄ±spor'u 2-0 yendi.

Hutchinson, kart sÄ±nÄ±rÄ±nda

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n önemli oyuncularÄ±ndan Atiba Hutchinson, sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda görevini yapmaya devam ediyor. Orta sahada savunmaya dönük baÅŸarÄ±lÄ± oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüÄŸü 3 sarÄ± kartla sÄ±nÄ±rda bulunuyor. Hutchinson, bu akÅŸamki karÅŸÄ±laÅŸmada kart görmesi halinde cezalÄ± duruma düÅŸecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.