Ä°lhan Cavcav gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

81 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ve vefatÄ±yla TÃ¼rk futbolunu yasa boÄŸan Ä°lhan Cavcav bugÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

SaygÄ± duruÅŸu ve Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸlayan törene, Cavcav'Ä±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra eski TBMM BaÅŸkanÄ± Cemil Çiçek, Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye BaÅŸkanÄ± Fethi YaÅŸar, Etimesgut Belediye BaÅŸkanÄ± Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ, GençlerbirliÄŸi Kulübünün yöneticileri, GençlerbirliÄŸi Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takÄ±m ve altyapÄ± futbolcularÄ±, Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KÄ±zÄ±l, Akhisar Belediyespor Kulübü BaÅŸkanÄ± Hüseyin Eryüksel, Kardemir Karabükspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, Ankaragücü Kulübü BaÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol TakÄ±mÄ± Ä°dari Menajeri Hasan Çetinkaya, OsmanlÄ±spor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, RÄ±za ÇalÄ±mbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, ErtuÄŸrul SaÄŸlam, Ä°brahim Üzülmez, Fuat Çapa, Ä°rfan Buz, federasyon baÅŸkanlarÄ±, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasÄ±ndan birçok isim katÄ±ldÄ±.

Ä°lhan Cavcav'Ä±n oÄŸlu ve GençlerbirliÄŸi Kulübü BaÅŸkan Vekili Murat Cavcav, törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°lhan Cavcav'Ä±n sadece ailelerinin deÄŸil baÅŸkent ekibinde yetiÅŸen yüzlerce futbolcunun da babasÄ± olduÄŸunu söyledi. BabasÄ±nÄ±n, GençlerbirliÄŸi ve Hacettepe'nin her maçÄ± öncesinde tesislerde toplanÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirten Murat Cavcav, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da babalÄ±ÄŸÄ± gibiydi. NasÄ±l bir baba çocuklarÄ±nÄ± ve torunlarÄ±nÄ± bir arada görmek ister, her gördüÄŸünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± bir arada görmek isterdi." dedi.

Ä°lhan Cavcav'Ä±n kendilerini bugün son defa bir araya topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Murat Cavcav, "ArtÄ±k çÄ±kacaÄŸÄ± yolda yalnÄ±z. Onu uÄŸurlamak için buraya geldik. BabamÄ±za, baÅŸkanÄ±mÄ±za 'hoÅŸçakal' demek için buradasÄ±nÄ±z. Allah sizlerden razÄ± olsun. AcÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, kötü günümüzde yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunuz için ailem ve kulübüm adÄ±na teÅŸekkür ediyorum. Ä°lhan Cavcav hakkÄ±nda söylenecekleri, tarihe bÄ±rakÄ±yorum. HoÅŸçakal baba, hoÅŸçakal baÅŸkanÄ±m. Ruhun ÅŸad, mekanÄ±n cennet olsun." diye konuÅŸtu.

DEMÄ°RÖREN: HÄ°Ç UNUTMAYACAÄžIZ

TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, "Ä°lhan Cavcav'Ä± hiç unutmayacaÄŸÄ±z. Seni hep anacaÄŸÄ±z. Kendisi futbola, gençlere, GençlerbirliÄŸi'ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradÄ± 'futbolculara sakallarÄ± yasaklat' dedi. Futbolun marka deÄŸerini bu kadar düÅŸünen bir futbol adamÄ±ydÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"KEÅžKE BENÄ° DE GÖNDERSEYDÄ°"

GençlerbirliÄŸi Teknik Direktörü Ümit Özat, tören de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± duygulandÄ±rdÄ±. Özat, 4 gün önce baÅŸkanla görüÅŸtüÄŸünü söylerken "Ben onun son hocasÄ± oldum ama keÅŸke yaÅŸasaydÄ± da beni de gönderseydi" ifadelerini kullandÄ±.

GÜMÜÅžDAÄž: "TÜRK FUTBOLUNUN OMBUDSMANIYDI"

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ ise Cavcav'Ä±n ailesine, GençlerbirliÄŸi Kulübüne, yönetim kuruluna ve Türk futbol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti. Cavcav'Ä±n, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde 18 kulübün imzasÄ±yla Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ±nÄ±n onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildiÄŸini hatÄ±rlatan GümüÅŸdaÄŸ, "Kendisi bundan dolayÄ± çok duygulanmÄ±ÅŸ, ÅŸükranlarÄ±nÄ± sunmuÅŸtu. Ä°lhan aÄŸabey, sadece Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ±nÄ±n deÄŸil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanÄ±ydÄ±.

Ä°lhan aÄŸabey kadar futbolda yetiÅŸmiÅŸ bir yönetici yoktu." deÄŸerlendirmesinde bulundu. GümüÅŸdaÄŸ, Cavcav'Ä±n renkli simasÄ±na dikkati çekerek, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Kendisiyle iki hafta önce Ä°rfan Can Kahveci'nin transferini gerçekleÅŸtirdik. Çok esprili telefon görüÅŸmelerimiz oldu. Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ±nda öyle gergin toplantÄ±lar olurdu ki bir söz ederdi, herkes gülmekten kÄ±rÄ±lÄ±rdÄ±. Onun için ülkemiz çok renkli bir simayÄ± kaybetti."

BAYKAN: "Ä°LHAN CAVCAV ÜSTÜNE KÄ°TAPLAR YAZILIR"

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise son 5 yÄ±lda Ä°lhan Cavcav ile birçok kez bir araya geldiklerini belirterek, "Ä°lhan baÅŸkanÄ±n üstüne kitaplar yazÄ±lÄ±r. Bugüne kadar yapÄ±ldÄ± mÄ± bilmiyorum ama yapÄ±lmamasÄ± büyük bir eksiklik. Spor bilim insanlarÄ±mÄ±z, Ä°lhan Cavcav'Ä±n yöneticiliÄŸi, kiÅŸiliÄŸi, ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± GençlerbirliÄŸi Kulübü abidesi ve Türk futboluna bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izler adÄ±na araÅŸtÄ±rmalar yapmalÄ±dÄ±r.

YapÄ±lmÄ±ÅŸsa yinelenmelidir. Tez konusudur." ifadelerini kullandÄ±. Cavcav'Ä±n kendisinden son isteÄŸini anlatan Baykan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bana en son sorduÄŸu soru, '19 MayÄ±s StadÄ± yenilenecek, yapÄ±lacak deÄŸil mi?' oldu. Gençlik ve Spor BakanÄ±mÄ±z, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± vesilesiyle programa katÄ±lamadÄ±. Sizlere selamlarÄ±nÄ± iletmek istiyorum.

Ä°lhan baÅŸkanÄ±n anÄ±sÄ±na, hatÄ±rasÄ±na, Türk futboluna, Türk sporuna... Melih (Gökçek) baÅŸkanÄ±m da buradalar. ÇalÄ±ÅŸmalar onlarÄ±n ve SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n kontrolünde yürüyor. Ankara en kÄ±sa zamanda yeni stadÄ±na kavuÅŸacaktÄ±r. Ä°lhan baÅŸkanÄ±n bizden son arzusu, isteÄŸi olarak da bunu gündeme getirdiÄŸini ifade etmek istiyorum."

ÖZBEK: "AYNI ZAMANDA ÇOK Ä°YÄ° BÄ°R GALATASARAYLIYDI"

Spor Toto Süper Lig ekipleri adÄ±na konuÅŸan Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek ise "Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. GençlerbirliÄŸi Kulübüne hayatÄ±nÄ± vermiÅŸ, 40 yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ Ä°lhan baÅŸkana Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." dedi.

Cavcav'Ä± geç tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Özbek, onunla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir anÄ±yÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Ä°ki hafta evvel yanÄ±ndaydÄ±m. Buraya baÅŸka bir iÅŸ için gelmiÅŸtim. Telefonla beni aradÄ± 'Eve gelir misin?' dedi. Kendisiyle oturduk konuÅŸtuk. DeÄŸerli eÅŸi de sÄ±cak bir karÅŸÄ±lama gösterdi. Kendisiyle epeyce sohbet ettik. AynÄ± zamanda çok iyi bir GalatasaraylÄ±ydÄ±. Bunu her fÄ±rsatta bana söylerdi. DolayÄ±sÄ±yla çok sÄ±cak, futbolun içinden gelmiÅŸ, futbolu bütün hayatÄ±nÄ±n amacÄ± haline getirmiÅŸ birisiydi."