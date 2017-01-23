SarÄ± lacivertlilerin kupa mesaisi devam ediyor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Amed Sportif Faaliyetler takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Fenerbahçe, ligde aldÄ±ÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir galibiyeti sonrasÄ± Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynayacaÄŸÄ± Amed Sportif Faaliyetler maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ± C Grubu 6. hafta maçÄ±nda 25 Ocak ÇarÅŸamba günü Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. SarÄ±-lacivertliler bu maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 14.00'te baÅŸlayan ve yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat süren antrenmanda Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk 11'de baÅŸlayan oyuncular rejenerasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. DiÄŸer oyuncular ise koÅŸu, Ä±sÄ±nma, koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 top kapmanÄ±n ardÄ±ndan pas çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Antrenman dar alanda yapÄ±lan çift kale maçla tamamlandÄ±.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 24 Ocak SalÄ± günü yapacaÄŸÄ± antrenmanla sürdürecek.