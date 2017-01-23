Ana Sayfa | SPOR 23/01/2017 16:19

Paul Daley'nin rakibine attÄ±ÄŸÄ± tekme kariyerinin sonu oldu


Boksun baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden Paul Daley'nin Brennan Ward'a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± tekmeyle rakibine bÃ¼yÃ¼k zarar vermesi nedeniyle UFC'de dÃ¶vÃ¼ÅŸmesi yasaklandÄ±.

DövüÅŸ sporlarÄ±nÄ±n en tatmin edici zaferi olarak kabul edilen Paul Daley'nin Brennan Ward'a karÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± maç kendisinin de kariyerini bitirmesine yol açtÄ±. Daley, UFC'de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Ward'un boynuna, diziyle sert bir tekme atmÄ±ÅŸ, kanlar içinde kalan Ward aldÄ±ÄŸÄ± darbenin etkisiyle maça devam edememiÅŸti. Daley'nin bu maçÄ±n ardÄ±ndan UFC'de dövüÅŸmesi ise yasaklandÄ±.

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