Ana Sayfa | SPOR 23/01/2017 19:38

TÃ¼rkiye'nin ilk kadÄ±n basketbolcusu hayatÄ±nÄ± kaybetti


TÃ¼rkiye'nin ilk kadÄ±n basketbolcularÄ±ndan GÃ¼lseren GÃ¶nÃ¼l 66 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu.

Türk Basketbolu çok deÄŸerli bir ismini kaybetti. KadÄ±nlar Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n ilk oyuncularÄ±ndan olan Gülseren Gönül, 66 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapÄ±lan açÄ±klamada, Gülseren Gönül'ün cenazesinin, yarÄ±n Ankara KarÅŸÄ±yaka Camisi'nde öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri de yer aldÄ±.

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