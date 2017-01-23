TÃ¼rkiye'nin ilk kadÄ±n basketbolcusu hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'nin ilk kadÄ±n basketbolcularÄ±ndan GÃ¼lseren GÃ¶nÃ¼l 66 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu.
Türk Basketbolu çok deÄŸerli bir ismini kaybetti. KadÄ±nlar Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n ilk oyuncularÄ±ndan olan Gülseren Gönül, 66 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapÄ±lan açÄ±klamada, Gülseren Gönül'ün cenazesinin, yarÄ±n Ankara KarÅŸÄ±yaka Camisi'nde öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri de yer aldÄ±.