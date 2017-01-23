TÃ¼rkiye'nin ilk kadÄ±n basketbolcusu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Galatasaray eski baÅŸkanÄ± Ãœnal Aysal, "Drogba'yÄ± oyuncu olarak getirmeniz ÅŸu an Galatasaray'a bir ÅŸey eklemez ama yÃ¶netime getirirseniz bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olur. Dursun Ã–zbek YÃ¶netimi'nin uyguladÄ±klarÄ± politikalar, ÅŸekil benim gÃ¶zÃ¼mde yanlÄ±ÅŸtÄ±. Her geÃ§en gÃ¼n bu yanlÄ±ÅŸÄ± taraftar gÃ¶rÃ¼yor" dedi.