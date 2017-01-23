Ana Sayfa | SPOR 23/01/2017 19:38

FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± neden 100 kilometreye dÃ¼ÅŸtÃ¼


FenerbahÃ§e'nin yeni otobÃ¼sÃ¼yle beraber nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± 140'tan 100 kilometreye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fenerbahçe Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n karayolunda yapacaÄŸÄ± yolculuklarda kullanacaÄŸÄ± Gürsel Turizm tarafÄ±ndan tahsis edilen yeni otobüsünde ilginç bir sÄ±r ortaya çÄ±ktÄ±. SarÄ± lacivertlilerin Ekim ayÄ±nda teslim aldÄ±klarÄ± yeni otobüsünün eski otobüsten çok daha konforlu ve lüks olmasÄ±na raÄŸmen önemli bir farkÄ± var. Eski otobüsle özellikle yakÄ±n deplasmanlara gitmeyi tercih eden sarÄ± lacivertliler polis eskortu eÅŸliÄŸinde ortalama 140 km hÄ±zla hareket edebiliyordu. Ancak yeni otobüsün hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nda ciddi bir farklÄ±lÄ±k var. Almanya'daki bir fabrikada yapÄ±lan kodlama sonucunda yeni otobüs ancak 100 km hÄ±za ulaÅŸabiliyor. Otobüsteki bu kod çözülemediÄŸi için sarÄ± lacivertliler bundan sonra yakÄ±n deplasmanlarÄ±na çok daha yavaÅŸ gitmek zorunda kalacaklar.

 

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