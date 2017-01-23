Galatasaray eski baÅŸkanÄ± Ãœnal Aysal'dan flaÅŸ Dursun Ã–zbek eleÅŸtirisi

Galatasaray eski baÅŸkanÄ± Ãœnal Aysal, "Drogba'yÄ± oyuncu olarak getirmeniz ÅŸu an Galatasaray'a bir ÅŸey eklemez ama yÃ¶netime getirirseniz bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olur. Dursun Ã–zbek YÃ¶netimi'nin uyguladÄ±klarÄ± politikalar, ÅŸekil benim gÃ¶zÃ¼mde yanlÄ±ÅŸtÄ±. Her geÃ§en gÃ¼n bu yanlÄ±ÅŸÄ± taraftar gÃ¶rÃ¼yor" dedi.

Galatasaray eski baÅŸkanÄ± Ünal Aysal, TRT Radyo'da telefonla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± programda önemli açÄ±klamalarda bulundu. Ünal Aysal, taraftarÄ±n merakla beklediÄŸi yeniden baÅŸkan adayÄ± olup olmayacaÄŸÄ± ile ilgili net bir ifade kullanmazken, Dursun Özbek ve yönetimini de özellikle Riva-Florya konusunda eleÅŸtirdi.

"TARAFTARIN SESÄ°NE KULAK VERMELÄ°"

Ünal Aysal, yeniden göreve gelip gelmeyeceÄŸi ile ilgili sorulan soruyu ''Galatasaray'da seçim var, kurallar var. Ünal Aysal, istedi geliyor diye bir ÅŸey olamaz. TaraftarÄ±n sesine kulak vermek zorundayÄ±z. Bugünkü yönetim de taraftarÄ± dinliyor ve isteklere cevap vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor'' sözleriyle cevapladÄ±.

"RÄ°EKERÄ°NK'LE Ä°LGÄ°LÄ° KONUÅžAMAM"

Göreve gelmesi halinde Jan Olde Riekerink ile devam edip etmeyeceÄŸi de sorulan Aysal, ''Riekerink konusunda yorum yapmam doÄŸru olmaz ama ben büyüme taraftarÄ±yÄ±m. Benim seçtiÄŸim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzlarÄ± farklÄ±. Benim olduÄŸum dönemde kimleri aldÄ±ÄŸÄ±m ortada'' dedi.

"SATIÅžLAR ÇOK CÄ°DDÄ°"

Ünal Aysal, Riva ve Florya'nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± konusunda yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± da doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve ''Riva ve Florya'nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, ciddi bir sorun. Bu kontratÄ±n yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Son derece tehlikeli bir anlaÅŸma'' dedi. Drogba ve Dursun Özbek Yönetimi hakkÄ±nda da genel bir deÄŸerlendirme yapan eski baÅŸkan ''Drogba'yÄ± oyuncu olarak getirmeniz ÅŸu an Galatasaray'a bir ÅŸey eklemez ama yönetime getirirseniz büyük katkÄ±sÄ± olur. Dursun Özbek Yönetimi'nin uyguladÄ±klarÄ± politikalar, ÅŸekil benim gözümde yanlÄ±ÅŸtÄ±. Her geçen gün bu yanlÄ±ÅŸÄ± taraftar görüyor'' ifadelerini kullandÄ±.