Metin Albayrak Demba Ba ve Mandzukic gÃ¼ndemimizde deÄŸil dedi

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÃ¶neticilerinden Metin Albayrak, Demba ba'nÄ±n takÄ±ma dÃ¶nmek istediÄŸini ancak gÃ¼ndemlerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Olcay ve Kerim Frei gitti ama yeni bir kanat futbolcusu gÃ¼ndemimizde yok. Demba Ba'da ÅŸuan gÃ¼ndemimizde yok." dedi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta Aytemiz Alanyaspor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yöneticiler Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak, transfer konusunda önemli açÄ±klamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, ''Daha çok yolun ortasÄ±ndayÄ±z, iniÅŸler çÄ±kacak olacaktÄ±r. Önemli olan yolun sonunu nasÄ±l göreceÄŸimiz. Ä°ki deplasman oynadÄ±k, ikisi de önemli maçlardÄ±. Aytemiz Alanyaspor'da iyi bir ekip, toparlanacaklardÄ±r. Ligde iyi bir kalite var. Demba Ba gittiÄŸi günden beri gönlü burada olan bir futbolcu. Demba Ba her zaman BeÅŸiktaÅŸ'a gelmek istiyor. Åžu anÄ±n konusu deÄŸil, gittiÄŸi günden beri dönmek istiyor.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TRANSFER YAPMAYABÄ°LÄ°RÄ°Z"

Metin Albayrak ise ''Transfer döneminin bitmesine bir hafta var. Futbolcu almÄ±ÅŸ olmak için almÄ±yoruz. Ä°htiyaç varsa yapÄ±yoruz. Daha önce iki transfer yaptÄ±k. Mitrovic ve Babel'i kadromuza kattÄ±k. Devre arasÄ±nda arzu ettiÄŸimiz, almak istediÄŸimiz futbolcular boÅŸta deÄŸil. Belki sezon sonu olabilir. Yeni futbolcu alamayabiliriz. AlÄ±rsak da sürpriz olur. Bir iki görüÅŸmemiz var, ama olmayabilir.''

"DEMBA BA VE MANDZUKIC GÜNDEMDE DEÄžÄ°L"

''Olcay ve Kerim Frei gitti ama yeni bir kanat futbolcusu gündemimizde yok. Demba Ba'da ÅŸuan gündemimizde yok. Sonuç itibariyle kendisi büyük bir sakatlÄ±k geçirdi ama ÅŸu an düzeldi ve buraya gelmek istiyor. Ama ÅŸimdilik sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± gündemimizde yok. Ä°yi bir Demba Ba'ya kimse hayÄ±r diyemez. En büyük çekincemiz sakatlÄ±ÄŸÄ±. Mario Mandzukic gündemimizde deÄŸil.''